Прощание с погибшими в ДТП журналистами Кировска пройдет 7 мая

Гражданская панихида по погибшим пройдет в пятницу.

4 мая под Магнетитами, на 1357-ом километре трассы Р-21 "Кола", произошло смертельное ДТП.

В тот роковой день столкнулись Mazda и Hyundai, в аварии погибли три человека - телеведущая и депутат Кировска Марина Котомкина, сотрудник управления по информационной политике КФ АО "Апатит" Вера Белоусова и ее супруг Александр Андронов. Выжить удалось лишь водителю Mazda - его госпитализировали в медучреждение.

Сейчас стало известно, когда состоится прощание с ушедшими из жизни кировчанами.

-Гражданская панихида по погибшим пройдет в пятницу, 7 мая, с 10.00 до 11.00 во Дворце культуры города Кировска (вход со стороны стелы), - сообщили в группе "Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ".

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