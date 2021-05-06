Коронавирус за сутки унес жизнь одного жителя Заполярья. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 6 мая 2021 года составило 1168 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умер еще 1 человек.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 50 466 человек, 23 новых случая выявили за последние сутки.

Больше всего заболевших приходится неизменно на Мурманск (+16, всего 25041), следом идет Североморск (+2, всего 4652). Тройку замыкает Кандалакшский район (всего 3457).

Выздоровел 47791 северянин, а на лечении с COVID-19 остаются 1507 пациентов.

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