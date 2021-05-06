В Мурманске нарисуют 200 муралов стенах домов, теплопунктах и в арках

В этом году появится еще 80 муралов. Фото: Олег ФИЛОНОК

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис анонсировал на своей странице в соцсетях проект по рисункам на стенах домов. И речь идет не о граффити, а о полноценных картинах.

- Вы знали, что муралы были популярны в Советском Союзе? Еще тогда рисунки наносили на торцы домов, - отметил глава региона, - В прошлом году одним из муралов стал знаком благодарности медикам на территории Мурманской областной клинической больницы. В этом году нарисуем еще 80, а к 2025 году их будет не менее 200.

Рисунки и места размещения выбирать будут сами мурманчане на портале "Наш Север". Может, это и правильно, ведь некоторые муралы, которые подарил Андрей Малахов Апатитам, несмотря на то, что они нарисованы известным художником Александром Акуе, до сих пор вызывают недоумение и непонимание у горожан.

В общем, совсем скоро мы будем начинать наше утро с чашки кофе и голосования на портале за очередное нововведение в городе.

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