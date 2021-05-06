77 геодезических пунктов в Мурманской области пострадали от рук вандалов

Последние два года специалисты Росреестра обследовали 130 геодезических пунктов по Мурманской области и выяснили, что 12 пунктов уничтожены полностью, у 65 повреждены наружные знаки. Все обследованные пункты находятся вблизи к городским поселениям или промышленным объектам.

- Государственная геодезическая сеть (далее - ГГС) представляет собой совокупность геодезических пунктов, расположенных равномерно по всей территории и закрепленных на местности специальными центрами, обеспечивающими их сохранность и устойчивость в плане и по высоте в течение длительного времени,- поясняют на сайте Росреестра.

Геодезические пункты, являются основой при производстве геодезических и картографических работ в целях обеспечения общегосударственных, оборонных, научно – исследовательских задач, при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, других специальных работ.

Геодезические пункты могут находиться на участках, принадлежащих землепользователям, и в этом случае они обязаны соблюдать из сохранность и надлежащее состояние.

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