В Кольском районе перевернулся снегоход, пострадал мужчина

Северянин пострадал в районе озера Иваръявр. Фото: vk.com/spasinfo51

На майских праздниках мурманским спасателям то и дело приходится вызволять людей из беды. Так, 5 мая помощь понадобилась северянину в Кольском районе.

- В оперативно-дежурную службу по «Системе -112» поступила информация о том, что в районе озера Иваръявр Кольского района при опрокидывании снегохода получил травмы мужчина. Ему необходима помощь, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Мурманской области.

На место происшествия выдвинулись спасатели мурманского арктического аварийно-спасательного центра (филиал ФГКУ «СЗРПСО МЧС России») в составе 3 человек, 2 единицы техники (1 автомобиль, 1 снегоход).

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