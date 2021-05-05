В Мурманске нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области

На днях в Мурманске на улице Домостроительной обнаружили подозрительный предмет. Сообщение об этом поступило в дежурную часть ОМОН Управления Росгвардии по Мурманской области. На место отправились специалисты.

- Прибыв по указанному адресу, взрывотехники ведомства осмотрели боеприпас и установили, что это минометная мина времен Великой Отечественной войны, - сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

С соблюдением всех необходимых мер безопасности взрывотехники передали находку военнослужащим морской инженерной службы Северного флота для дальнейшего уничтожения.

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