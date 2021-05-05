Коронавирус унес жизнь еще одного человека. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 5 мая 2021 года составило 1167 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умер еще 1 человек.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 50 443 человека, 24 новых случая выявили за последние сутки.

Больше всего заболевших приходится неизменно на Мурманск (+17, всего 25025), следом идет Североморск (+1, всего 4650). Тройку замыкает Кандалакшский район (+2, всего 3457).

Выздоровели 47762 северянина, а на лечении с COVID-19 остаются 1514 пациентов.

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