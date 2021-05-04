В Мончегорске из горящего торгового центра эвакуировали 20 человек

Пожар начался на втором этаже торгового центра. Фото: пресс-служба МЧС по Мурманской области

Утром 4 мая в торговом центре "Горка", расположенном на улице Кондрикова, 16, начался пожар, пламя началось на втором этаже. Как сообщили в МЧС по Мурманской области, сигнал о возгорании поступил в 10.44.

- В 11.05 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, на тот момент наблюдался дым из окна второго этажа. К тушению пожара привлечены 19 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России –10 человек и 3 единицы техники, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

В 12.03 возгорание локализировали, в 13.23 его ликвидировали. Огонь успел погулять по площади в 50 квадратных метров.

К счастью, в пожаре никто не пострадал, но эвакуировать пришлось 20 человек.

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