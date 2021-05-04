Семьи погибших и пострадавших моряков с "Онеги" получили 40 миллионов рублей

Ярусолов "Онега" затонул 28 декабря 2020 года. Фото: Алексей Бакуменко

28 декабря 2020 года в Баренцевом море у архипелага "Новая Земля" затонул ярусолов "Онега". Два человека спаслись, а 17 погибли - их тела так и не нашли. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, расследование осложняется тем, что судно лежит на глубине почти 130 метров и поднять его для обследования очень сложно.

Вице-премьер Виктория Абрамченко провела заседание Правительственной комиссии по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших и пропавших без вести в результате крушения "Онеги".

- Трагедия унесла жизни 17 человек. Правительство страны и администрации регионов приняли все меры по оказанию необходимой материальной и психологической помощи пострадавшим и семьям пропавших без вести моряков траулера “Онега”. Комиссия провела всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, семьям в полном объеме оперативно проведены выплаты. Необходимо сфокусироваться и принять меры, которые позволят снизить вероятность подобных трагедий, – отметила Виктория Абрамченко.

Семьи моряков получили почти 40 миллионов рублей в виде разных выплат. Помимо этого Пенсионный фонд работает над пенсионным обеспечением родных погибших моряков.

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