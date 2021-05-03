"В реанимации врачи борются за ее жизнь": следователи проверяют сообщение о нападении стаи собак на девочку

По словам очевидцев, пострадавшую девочку увезли в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 2 мая в группе "Мурманск" появился пост о нападении собак на девочку.

- У нас на микрорайоне случилась беда. Сегодня [2 мая] ближе к вечеру собаки с гаража института метрологии покусали девочку 8 лет. Очевидцы говорят, что девочка в тяжелом состоянии. В реанимации врачи борются за жизнь ребенка. Девочка живет в общежитии. Происшествие попало на видео камеры Мурманского индустриального колледжа, - написал анонимный автор.

В достоверности поста многие мурманчане засомневались, ведь неправдивые истории в социальных сетях появляются не так редко. Вспомнить хотя бы "педофила" в автобусе "Кандалакша-Полярные Зори". В полиции на момент выхода информации в сети заявления о нападении собак не было. Но жители домов рядом с местом происшествия сообщили, что нападение было.

- Информация поста достоверная... Беззащитное тельце терзали 4 собаки, пока охранник с колледжа их не разогнал. Мы проживаем от этой организации в соседних домах. Это не первый случай, что собаки кусают детей и взрослых. Жаловались и неоднократно. Собак стерилизовали, чипировали и выпустили обратно. Им не поменяли мозги и не удалили зубы... Моего сына два года назад укусила одна из этих собак, на том же месте. Слава Богу, обошлись уколами. А страх у парня остался. Приходится постоянно его встречать и он не такой малыш, как эта девочка... Затем покусали соседского мальчика и его маме порвали брюки. Звонили куда могли. Реакции ноль, - обратила внимание на проблему Светлана Твердун.

По факту распространения информации о нападении на ребенка следователи проводят проверку.

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