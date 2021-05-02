Спрятавшего за щекой сверток с героином мужчину задержали в Апатитах

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Апатитах полицейские задержали мужчину, спрятавшего во рту запрещенное вещество. Так, некоторое время назад правоохранителям поступила информация о том, что 41-летний апатитчанин причастен к незаконному обороту наркотиков. Во время оперативно-разыскных мероприятий информация подтвердилась. Мужчину задержали у одного из домов по улице Строителей.

– В момент задержания северянин выплюнул изо рта сверток из изоленты с веществом бежевого цвета. Сверток забрали и направили на экспертизу, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области. - Исследование показало, что в свертке находился героин. Задержанный пояснил, что купил его через интернет-магазин в одном из мессенджеров. Впоследствии он собирался употребить его с приятелями.

В отношении местного жителя возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30, части 1 статьи 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств" и по части 1 статьи 228.1 "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ".

Мужчине грозит от четырех до восьми лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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