Школьница из Мурманской области стала первой на всероссийской по физической культуре

Десятиклассница гимназии № 1 ЗАТО г. Североморск София Заяц победила в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Фото: министерство образования и науки Мурманской области

Десятиклассница гимназии № 1 ЗАТО г. Североморск София Заяц победила в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.

Соревнования проходили с 24 по 30 апреля в Курске. На базе Курского государственного университета состязались 273 участника из 73 субъектов Российской Федерации. Они демонстрировали свои знания в теоретических и практических турах. Участникам необходимо было показать свои навыки в легкой атлетике, гимнастике, спортивных играх и стрельбе по мишеням.

- Мурманскую область представляла десятиклассница гимназии № 1 ЗАТО г. Североморск София Заяц. По итогам нескольких туров София стала победителем заключительного тура, заняла первое место в знании теории, а также успешно выполнила все практические задания, - сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.

Отметим, что обладатели дипломов финала всероссийской олимпиады школьников имеют право на льготы при поступлении в вузы на профильные направления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перекрытие дорог на 9 мая 2021 года в Мурманске: список, схема перекрытия во время Парада Победы. Перекрытие дорог на 9 мая 2021 года в Мурманске (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru