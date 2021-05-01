Илья Баланов из Мурманска в очередной раз подтвердил звание сильнейшего в тайском боксе

Илья Баланов стал чемпионом мира по тайскому боксу. Фото: vk.com/rusmuaythai2021

Чемпион мира по тайскому боксу 2019 года мурманчанин Илья Баланов снова стал сильнейшим в России в своей весовой категории 71 килограмм.

Соревнования проходили в Кемерово. В финале он встретился с Константином Шахтариным из Пермского края. Всего в соревнованиях приняли участие 30 спортсменов. Сам Илья Баланов является мастером спорта России международного класса.

В соцсетях поздравляют не только Илью, но и его отца, а по совместительству и тренера:

- Илюха красавчик! Поздравляю! Алексея Ивановича в особенности. Если честно сказать, он пахал больше для этой победы. Я знаю, - пишет в группе "Мурманск" Алексей Кузнецов.

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