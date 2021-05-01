Илья Баланов из Мурманска в очередной раз подтвердил звание сильнейшего в тайском боксе

Илья Баланов стал чемпионом мира по тайскому боксу. Фото: vk.com/rusmuaythai2021
Чемпион мира по тайскому боксу 2019 года мурманчанин Илья Баланов снова стал сильнейшим в России в своей весовой категории 71 килограмм.
Соревнования проходили в Кемерово. В финале он встретился с Константином Шахтариным из Пермского края. Всего в соревнованиях приняли участие 30 спортсменов. Сам Илья Баланов является мастером спорта России международного класса.
В соцсетях поздравляют не только Илью, но и его отца, а по совместительству и тренера:
- Илюха красавчик! Поздравляю! Алексея Ивановича в особенности. Если честно сказать, он пахал больше для этой победы. Я знаю, - пишет в группе "Мурманск" Алексей Кузнецов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Завершены поиски 42-летней Любови Булдаковой из Мурманска. Женщину искали неделю (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru