Ехавшая по Карелии в сторону Мурманска водитель насмерть сбила человека

Водитель «Лада» сбила идущего по обочине пешехода. Фото: УГИБДД Республики Карелия

Смертельное ДТП произошло в Карелии 30 апреля. Как сообщает местная Госавтоинспекция в Прионежском районе погиб пешеход. - В 22.50 на 437 километре федеральной автодороги «Кола» 23-летняя водитель автомобиля «Лада Веста», двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в сторону Мурманска, допустила наезд на 68-летнего пешехода. Мужчина шел по краю проезжей части во встречном направлении, - сообщили в УГИБДД Республики Карелия. Пешеход погиб еще до приезда скорой помощи. По данному ДТП проводится проверка.