В отношении экс-министра природных ресурсов Мурманской области Анны Багровой возбудили уголовное дело

Анна Багрова стала фигурантом уголовного дела о растрате.

Бывший министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Анна Багрова стала фигурантом уголовного дела. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенной лицом с использованием своего служебного положения). Его она могла совершить еще когда была не министром, а заместителем председателя комитета по тарифному регулированию – начальником административно-правового отдела - с 2017 года по октябрь 2019 года.

- По версии следствия, в августе 2019 года подозреваемая с целью пособничества председателю комитета по тарифному регулированию Мурманской области в совершении растраты дала указание подчиненным сотрудникам составить кадровую документацию о приеме на работу третьего лица, являющегося ее знакомым. Не осведомленные о преступных намерениях подчиненные выполнили ее указания, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Этот сотрудник не работал, а вот зарплату и другие выплаты получал - всего почти 400 тысяч рублей. При этом у следователей есть основания полагать, что Анна Багрова могла еще как-то нарушить закон.

Напомним: в начале февраля губернатор уволил Анну Багрову с занимаемой должности, ранее ее отстранили от работы после начала служебной проверки.

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