Сержанта из Печенгского района ждет год колонии за пьяное ДТП с пострадавшим человеком

Мужчину признали виновным в совершении преступления по части 2 стати 264 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Младший сержант войсковой части №38643, что находится в Печенгском районе, проведет год в колонии-поселении за то, что устроил серьезное ДТП.

Как установили следствие и суд, ночью 14 февраля этого года пьяный военнослужащий ехал на машине по автодороге Р-21 «Кола» в направлении Заполярного. В районе 1520 километра он съехал с проезжей части, где на обочине столкнулся с другим автомобилем.

- В результате ДТП, произошедшего по вине сержанта, пассажир последнего авто получил тупую сочетанную травму головы, туловища и конечностей, что расценивается как тяжкий вред здоровью, - сообщили в Следственном комитете РФ по Северному флоту.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по части 2 стати 264 УК РФ.

Заозерский гарнизонный военный суд с учетом раскаяния водителя, добровольного возмещения пострадавшему причиненного морального вреда, а также наличия на иждивении малолетнего ребенка назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виновница смертельного ДТП в Апатитах Светлана Скачинская отбывает наказание в Вологде. Северянку приговорили к семи годам колонии (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru