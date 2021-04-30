Бывшего заместителя руководителя ГТРК "Мурман" отправили под домашний арест

Она еще может обжаловать постановление суда. Фото: Артем КИЛЬКИН

У правоохранительных органов возникли вопросы к работе ГТРК "Мурман". В январе этого года стало известно об обысках в редакции наших коллег. Сейчас появились подробности.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ. Бывшему заместителю руководителя ГТРК "Мурман" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- По версии следствия, обвиняемая использовала свои служебные полномочия вопреки интересам службы, и ее действия, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекли существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Находясь под домашним арестом, обвиняемая не может общаться с другими участниками уголовного судопроизводства, пользоваться средствами связи, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления. Она еще может обжаловать постановление суда.

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