Бывшего заместителя руководителя ГТРК "Мурман" отправили под домашний арест

Она еще может обжаловать постановление суда.
Фото: Артем КИЛЬКИН
У правоохранительных органов возникли вопросы к работе ГТРК "Мурман". В январе этого года стало известно об обысках в редакции наших коллег. Сейчас появились подробности.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ. Бывшему заместителю руководителя ГТРК "Мурман" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
- По версии следствия, обвиняемая использовала свои служебные полномочия вопреки интересам службы, и ее действия, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекли существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.
Находясь под домашним арестом, обвиняемая не может общаться с другими участниками уголовного судопроизводства, пользоваться средствами связи, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления. Она еще может обжаловать постановление суда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Секретный рецепт блинов, или Цирк, а не Масленица! «Комсомолка» провела конкурс «Чудо-сани» и узнала, что такое праздник на «пятерку» (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru