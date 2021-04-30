Новый спектакль «Враг народа» покажет «Арктический театр» в Мурманске

История проста: курортный врач находит вредоносные бактерии в воде и спешит поделиться этим с общественностью. Фото: vk.com/arctictheater

Новую постановку покажет «Арктический театр» в Центре современного искусства на Софьи Перовской, 21А (бывшее помещение театра кукол). Спектакль поставили по пьесе Генрика Ибсена, которую автор написал в 1881 году.

История проста: курортный врач находит вредоносные бактерии в воде и спешит поделиться этим с общественностью. Подача необычна: ток-шоу, в котором зрители спектакля исполнят роль зрителей на телевидении... со всеми последствиями. Тут и интерактивное голосование, и аплодисменты по команде, вспышки софитов, живые рыбы в аквариуме.

Премьера спектакля пройдет 1 мая, начало в 18:00. Постановку также можно будет увидеть 16 мая в 18:00. Билеты можно приобрести на сайте Арктического театра.

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