В Мурманске водитель сбил переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора девочку

Как сообщили в УГИБДД по Мурманской области, ребенка 29 апреля сбила машина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманске 13-летняя девочка попала в больницу. Как сообщили в УГИБДД по Мурманской области, ребенка 29 апреля сбила машина.

- В 17.05 в районе дома №57 на проспекте Героев-североморцев водитель Hyundai, двигаясь со стороны улицы Хлобыстова в сторону улицы Александра Невского, допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение города Мурманска. По данному факту проводится проверка, - рассказала "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: в Апатитах 17-летнюю девушку вытащила на проезжую часть лошадь, северянку сбила машина.

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