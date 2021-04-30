Школьникам Мурманской области подают на обед блюда из оленины

Сейчас блюда из оленины входят в меню образовательных учреждений в 12 муниципалитетах.

С недавних пор школьники Мурманской области обедают не только рисовыми ежиками да котлеткой с пюрешкой, но и пробуют блюда арктической кухни.

Так, вице-губернатор Елена Дягилева вместе с мамами обучающихся первой гимназии Североморска продегустировали тефтели из оленины, которые подают на обед ребятам в рамках школьного меню.

- Блюда из оленины нравятся юным северянам и их родителям – ведь мясо не только вкусное, но и полезное! Идея прививать нашим детям любовь к полезной арктической кухне принадлежит губернатору Андрею Чибису, - отметила Елена Дягилева.

Сейчас блюда из оленины входят в меню образовательных учреждений в 12 муниципалитетах, региона, а с нового учебного года они появятся в школах Кольского и Терского районов.

Напомним: в марте известный шеф-повар Константин Ивлев продегустировал блюда из школьной столовой в Коле. Кулинар рассказал, что стоит изменить в питании учащихся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В двух школах Мурманска выявили нарушения при организации питания детей-сирот. Положениями не было определено, что ребята имеют право на бесплатное питание (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru