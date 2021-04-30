Прокуратура в Мурманске проверила историю с машиной скорой помощи в которой умер пациент

Прокуратура: пациент скорой помощи умер не из-за снежной каши и лысой резины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начало марта в Мурманской области выдалось очень снежным, в Мурманске, например, выпали почти три месячных нормы осадков. 2 марта водитель скорой помощи Александр Казак сообщил, что на вызове умер пациент.

- К сожалению, автомобиль скорой помощи не смог тронуться с пациентом, он умер. Сейчас гололед сильнейший, и шипов на автомобиле нет. Ребята, берегите себя и близких, на "скорую" не надейтесь, - рассказал Александр Казак на камеру.

По данному факту проверку начала прокуратура. Сейчас в сети появился официальный ответ ведомства министру здравоохранения региона о результатах проверки.

- Нарушений в действиях должностных лиц Мурманской областной станции скорой медицинской помощи, а также работников управляющей компании, не установлено. Факты, что пациент скончался в связи с невозможностью проезда к дому №1 на улице Кильдинская из-за обильного количества снега, а также ненадлежащего технического состояния автомобиля, не нашли подтверждения, - сообщили в прокуратуре.

В минздраве региона в день трагедии сообщили, что "карета" остановилась потому, что проводилась реанимация пациента.

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