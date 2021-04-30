Двое рабочих пострадали во время обвала породы на горно-обогатительном комбинате в Мурманской области

ЧП произошло на горно-обогатительном комбинате [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эти минуты спасатели работают на территории горно-обогатительного комбината "Олений ручей". Как сообщили в МЧС по Мурманской области, здесь в 6.57 произошел обвал горной породы.

- По предварительным данным, 2 человека пострадали. К месту выехали 2 отделения военизированного горноспасательного взвода филиала юга и центра ФГУП ВГСЧ МЧС России. Угрозы их жизни и здоровью остальных рабочих нет, - сообщили начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

На место также выехали следователи следственного отдела по городу Апатиты, началась процессуальная проверка.

"Олений Ручей" находится на месторождении апатит-нефелиновых руд в Хибинах.

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