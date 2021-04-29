Коронавирус унес жизни еще двух человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 29 апреля 2021 года составило 1157 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умерли еще 2 человека.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 50 305 человек, 25 новых случаев выявили за последние сутки.

Больше всего заболевших приходится неизменно на Мурманск (+12, всего 24935), следом идет Североморск (+4, всего 4637). Тройку замыкает Кандалакшский район (+1, всего 3452).

Выздоровел 47687 северян, а на лечении с COVID-19 остается 1461 пациент.

Напомним: в Мурманской области от коронавируса привилось 60 тысяч человек. Северян вакцинируют препаратом "Гам-КОВИД-Вак".

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