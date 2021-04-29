Исход хоккейного матча решили в правительстве Мурманской области: никакой переигровки не будет

Виноватыми оказались все. Фото: vk.com/hcapatity

Спортивные скандалы вынесены отныне на региональный уровень власти. Спор между командой «Колатом» и Хоккейным клубом «Апатит» не смог разрешиться ни в ходе матча в спортивном режиме, ни после него, когда «Апатиту» приписали техническое поражение. Почему-то именно после матча выяснилось, что в команде "Апатита" играют игроки, которые не имели права в тот момент выходить на лед. Странно, почему этот козырь «Колатом» не озвучил до начала игры, а уже после.

В итоге, расстроенный «Апатит» и воинственно настроенная судебная коллегия были вызваны на ковер в региональное министерство спорта, где внимательному изучению подвергся весь процесс организации матча. Вердикт независимого судьи оказался такой: виноваты все, и команда и организаторы – все допустили нарушения.

- У нас большой вопрос к судейской коллегии, почему, увидев игроков, которые не должны были играть от команды "Апатит", их не отстранили, - пояснила редакции "КП" врио министра спорта Ирина Цыганкова, - Никакой переигровки не будет. Мы приняли решение провести еще один турнир между пятью командами 11 и 12 сентября. Пусть покажут, кто же и них сильнейший.

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