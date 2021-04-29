В майские праздники общественный транспорт Мурманска изменит график работы

Фото: vk.com/mintrans_51

Майские праздники внесли коррективы в работу общественного транспорта в Мурманске. Об этом сообщает АО "Электротранспорт". С 1 по 3 мая и с 9 по 10 мая автобусы и троллейбусы будут ходить по воскресному расписанию. А это значит, что интервал их движения будет больше и ждать придется дольше.

С 4 по 8 мая график движения общественного транспорта будет соответствовать субботнему расписанию. Исключение - маршруты №1, №25 и №29, они график движения не меняют и с 4 по 7 мая будут ходить как в будние дни.

Традиционно будем ожидать резкого повышения цен на такси. Если погода порадует, то будем ходить пешком и наслаждаться солнцем. А если повезет, то в автобусе можно будет встретиться с Юрием Травниковым и спеть с ним песню под гармонь.

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