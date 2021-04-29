В Мурманске открылась пасхальная ярмарка "На Севере - светло!"

Ярмарка будет открыта до 2 мая.

29 апреля в центре Мурманска на улице Воровского начала работать ярмарка «На Севере – светло!», посвященная празднованию Пасхи. Ярмарку организовал «Мурманконгресс» по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

- Пасхальная ярмарка, где будет представлена продукция местных предпринимателей, продлится до 2 мая и завершится праздничной программой. Приглашаю всех северян и гостей Мурманской области принять участие в празднике, – отметил глава региона.

В ярмарочных домиках будут торговать выпечкой, напитками, сувенирами, изделиями декоративно-прикладного искусства, товарами местных производителей.

Посетители смогут сфотографироваться в красочных фотозонах, посоревноваться на меткость в пасхальном тире, принять участие в тематических мастер-классах, отчеканить сувенирную монету.

2 мая гостей будут развлекать творческие коллективы Мурманска и области, театр кукол «Фантазер». В честь празднования православной Пасхи на ярмарке установят звонницу, каждый желающий сможет позвонить в колокола под чутким руководством мастера-звонаря.

Также будет работать домик для поздравлений: каждый сможет бесплатно отправить тематическую открытку с авторским принтом родным и близким в любой уголок России.

Ярмарка открыта для гостей ежедневно с 11.00 до 19.00.

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