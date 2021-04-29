График выплаты пенсий в мае 2021 в Мурманской области

В отделении Пенсионного фонда по Мурманской области рассказали, как будут выплачиваться пенсии в мае 2021 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приближаются майские праздники, которые в этом году будут дольше, чем обычно. И это вызывает не только радость, но и вопросы. Например, как будет выплачиваться пенсия в мае 2021 года в Мурманской области? Отвечаем на этот вопрос.

- Доставка и выплата пенсий через отделения почтовой связи осуществляется с 3 по 21 число. В текущем году выплата пенсий через отделения «Почты России» в мае будет производиться согласно графику доставки. За 9 мая доставка пенсий отделениями почтовой связи будет производиться 8 мая. Напоминаем, доставка пенсий за выходные дни осуществляется накануне, - сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

Те северяне, кто получает пенсию на карту, получает все как обычно.

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