В Мурманске продолжается зима

В Мурманскую область пришла весна, но не весенняя погода. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Арктическая воздушная масса, что пришла на Кольский полуостров, создает необычные для области температурные режимы. Даже днем, при относительно чистом небе и ярком солнце сохраняется минусовая температура. И ситуация пока меняться не собирается.

- 29-30 апреля наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -1-8°, днем от -1 до +4°. 1 мая существенных изменений в погоде не ожидается, - сообщило Мурманское УГМС.

Напомним: водителям в Заполярье советуют не торопиться со сменой резины с зимней на летнюю.

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