Работа пригородного общественного транспорта на майские праздники-2021 в Мурманской области

В майские праздники-2021 пригородный общественный транспорт из Мурманска и обратно в областной центр немного поменяет расписание. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В майские праздники-2021 пригородный общественный транспорт из Мурманска и обратно в областной центр немного поменяет расписание.

Маршрутные автобусы № 103,104,105,106,107, 108,109,110,117,120, 124, 134, 140 1,2,3,9 и 10 мая будут выходить по воскресному расписанию, а 4,5,6,7 и 8 мая по субботнему.

Маршрутный автобус пригородного сообщения № 111 1,2,3,9 и 10 мая по воскресному расписанию, 8 мая - по субботнему, а 4,5,6 и 7 мая - по будничному.

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