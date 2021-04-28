В Кольском районе прошла интерактивная лекция для родителей детей и подростков, воспитывающихся в условиях интерната

Организаторы намерены продолжить работу по данному направлению с учетом высказанных пожеланий и с применением активных форм работы: тренингов и практикумов для детей и подростков, обучающихся в ГОБОУ «Минькинская КШИ». Фото:

В рамках реализации проекта «Территория Развития и Без опасности», поддержанного Министерством труда и социального развития Мурманской области, на базе ГОБОУ «Минькинская КШИ» 23 апреля состоялась интерактивная лекция для родителей «Безопасность детей и подростков». В лекции приняли активное участие родители детей и подростков, обучающихся в начальном и среднем звене школы. В рамках встречи были рассмотрены как общие теоретические, так и частные практико-ориентированные вопросы.

Родители познакомились с существующими мифами в вопросах безопасного поведения, узнали о том, какие установки помогают ребенку сформировать собственное безопасное поведение и выстроить верную стратегию поведения в ситуациях различного уровня опасности. Родители познакомились с такими понятиями, как «оперативный дежурный» и какую роль он играет в формировании ответственности за собственный выбор и умение действовать в ситуациях повышенной сложности. Актуальной для родителей оказалась информация, связанная с соблюдением элементарных правил, позволяющих формировать у ребенка готовность к встрече с неопределенностью и умением принимать решение в ситуациях различного уровня опасности: боевой, предбоевой и в ситуации ожидания, как действовать при обострении ситуации ожидания. Рассмотрели правила поведения детей и родителей, если ребенок потерялся или отстал в толпе, в чужом городе, за рубежом. А также был рассмотрен алгоритм действия при возникновении интернет-угрозы.

Организаторы намерены продолжить работу по данному направлению с учетом высказанных пожеланий и с применением активных форм работы: тренингов и практикумов для детей и подростков, обучающихся в ГОБОУ «Минькинская КШИ».

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