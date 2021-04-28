Водителей Мурманской области предупреждают об ухудшении обстановки на дорогах

Автовладельцев просят соблюдать правила дорожного движения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода пока что не хочет возвращать весну в Мурманскую область. Госавтоинспекция региона предупреждает водителей об ухудшении дорожных условий из-за снегопадов.

- Наличие гололеда существенно увеличивает риск создания аварийных ситуаций, поэтому по возможности откажитесь от управления личным авто, а если отправится в путь все же надо, предпримите меры дополнительной предосторожности, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Автовладельцев просят соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными в сложных погодных условиях. Особое внимание нужно обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных знаков, исключить резкие маневры и обгоны при наличии встречной машины, даже на большом расстоянии.

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