МегаФон выяснил где больше всего «качают» сноубордисты и лыжники

МегаФон проанализировал активность абонентов с декабря 2020 года по апрель 2021 года на основе обезличенных данных пользователей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Кировский «Кукисвумчорр» и Мурманский горнолыжный комплекс Nord Star стали самыми популярными склонами у райдеров – абонентов МегаФона за прошедший сезон. Их дата-трафик выше прочих в два-три раза, отмечают связисты, изучив обезличенные данные пользователей базовых станций на семи горнолыжных курортах региона.

МегаФон проанализировал активность абонентов с декабря 2020 года по апрель 2021 года на основе обезличенных данных пользователей. В общей сложности клиенты МегаФона за сезон скачали и отправили 115 Тб и проговорили по телефону около 5,5 млн минут. Это почти вдвое больше среднего объема переданных данных предыдущего горнолыжного сезона.

1. Список склонов по объему потребленного трафика возглавил «Кукисвумчорр» – вотчина фрирайдеров в окрестностях Кировска, где клиенты МегаФона скачали и отправили 46 Тб данных.

2. Мурманский горнолыжный комплекс Nord Star расположился на втором месте – общий объем потребленного здесь трафика составил около 23 Tб.

3. Бронза ушла к туристическому комплексу «Огни Мурманска». Здесь пользователи МегаФона за зимний сезон скачали почти 17 Тб трафика.

Далее следуют Кировский городской склон «КолаСпортланд» (порядка 13 Тб), «Лапарьстан» в Мончегорске (свыше 10 Тб), комплекс «Салма» в городе Полярные Зори (более 4 Тб) и «Большой Вудъявр» в Кировске (около 3 Тб).

Аналитика показала, что те курорты, где клиенты чаще всего пользовались интернетом, также лидируют по продолжительности сделанных звонков. Первое место по этому показателю снова за Кировским «Кукисвумчорром», посетители которого проговорили около 2,5 млн минут. Их совокупный разговор мог бы длиться почти 5 лет. Остальной ТОП выглядит похоже. Клиенты МегаФона активно звонили из Мурманского горнолыжного комплекса Nord Star и базы «Лапарьстан» в городе Мончегорске. Всего посетители этих курортов проговорили почти 2 млн минут.

При этом на горнолыжных склонах Мурманского региона встречается в два раза больше мужчин-клиентов МегаФона, чем женщин. А самым популярным месяцем для катания среди всех райдеров стал март. Наименьшее число посещений приходится на начало сезона, что может быть связано с поздним открытием склонов из-за коронавирусных ограничений, а также природными особенностями – полярная ночь, морозы. Зато весна на севере с большим количеством снега и солнцем привлекает много туристов.

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