Мужчина отправился на рыбалку 27 апреля и планировал вернуться в тот же день. Фото: Павел КЛОКОВ

В последние дни погода стоит не самая подходящая для рыбаки. Однако идет треска, поэтому северяне не могут устоять перед искушением выйти на воду. Как сообщили в МЧС по Мурманской области, в Баренцевом море ищут пропавшего рыбака.

- 28 апреля в 02:50 в объединенную дежурную службу Главного Управления МЧС России по Мурманской области от диспетчера ЕДДС Кольского района поступила информация, что 27 числа на катере на рыбалку в район острова Кильдин отправился гражданин. Планировал вернуться вечером того же дня, но до настоящего времени домой не вернулся, на связь не выходит, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

На поиск мужчины отправились семь человек, задействованы три единицы техники.

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