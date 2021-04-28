Три жителя Мурманска мучили семью из-за долга

Мужчин будут судить за третирование семьи из Мурманска из-за долга. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семья из Мурманска вынуждена была обратиться в полицию из-за того, что с ней делали трое мужчин.

В 2019 году житель областного центра взял в долг крупную сумму у знакомого, с выплатой возникли проблемы. Тогда в игру вступил третий человек: 28-летний мужчина знал о долг и решил сам его выбить. На помощь он позвал двух друзей 27 и 32 лет. Они стали угрожать должнику и его семье убийством, били, украли из дома документы, а потом угнали машину.

Сын потерпевшего, глядя на все происходящее, обратился в полицию.

- В ходе проведения целого комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска были установлены трое местных жителей, причастных к совершению данных преступлений. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии мужчины были задержаны на территории Мурманской области, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Мужчины нарушили закон сразу по шести уголовным статьям: умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия; самоуправство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, угроза убийством, похищение или повреждение документов и неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Мужчин заключили под стражу на время расследования уголовного дела, после меру пресечения заменили на запрет определенных действий. В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемых с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Облил труп бензином и поджег": пропавшего в Кольском районе 65-летнего рыбака убил знакомый. Северянин попытался скрыть следы преступления, придумав историю с исчезновением мужчины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru