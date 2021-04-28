Подписано соглашение о создании универсальной карты жителя Мурманской области

Универсальная карта жителя Мурманской области позволит получать разные бонусы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Заполярье появится универсальная карта жителя Мурманской области. Соглашение по ней подписали правительство региона и национальная платежная система "Мир".

Подобные карты есть уже в 15 регионах России, и в 30, в том числе и у нас, готовятся к запуску. Новый "пластик" будет обладать рядом преимуществ.

- Наша задача сделать так, чтобы электронный банковский сервис позволял получать необходимые социальные выплаты на карточку, чтобы она стала инструментом оплаты проезда, позволяла получать скидки и бонусы у наших партнеров. То есть, чтобы все было на единой карте с платежной системой "Мир". И первый шаг проекта – внедрение с осени этого года транспортной карты с предоставлением пользователям скидок, – сообщил губернатор Андрей Чибис.

Помимо скидок во время оплаты проезда держатели карт смогут получать кешбэк и участвовать в разных акциях, которые помогут покупать товары и услуги дешевле. Их список прорабатывается.

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