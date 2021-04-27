В Мурманске выбрали семь мест для создания смотровых площадок

В Мурманске появятся семь смотровых площадок. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Проблема Мурманска в том, что он вытянулся вдоль Кольского залива, но вот погулять у воды сложно: почти вся береговая линия представляет собой промзону. Также в городе очень мало оборудованных мест для того, чтобы наслаждаться видами.

Эту ситуацию решили исправить: Алексей Арушанян, участник программы "Архитекторы РФ" создал проект "Мой залив", чтобы в областном центре появились смотровые площадки.

- Я живу в Мурманске около 20 лет. У нас такая красивая природа, но территории у залива не оценены, - рассказал Алексей Арушанян. - Смотровые площадки есть, например, у памятника "Ждущей". Но там забор, скамейки стоят так, что если сядешь, то ничего не увидишь.

На сайте проекта северяне голосовали за места, где можно создать смотровые площадки. В итоге было выбрано семь мест, которые вместе с мэрией города определили как пригодные для такой цели. Есть они во всех округах, например, на Северном проезде, улицах Достоевского, Маяковского, Карла Либкнехта, Кильдинской, в Абрам-мысе. Многие расположены рядом с жилыми домами.

- Там часто гуляют местные жители, и именно с ними будем решать, то должно появится на этой территории. Где-то уже есть детская площадка, а где-то не хватает. Все площадки будут уникальны по своему дизайну, своего рода арт-объекты, наполненные функциями, - добавил автор проекта.

По его словам, список территории может расшириться с семи позиций до девяти.

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