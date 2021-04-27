Первомай-2021 в Мурманске пройдет онлайн

В последний раз Первомайская демонстрация состоялась в 2019 году. Фото: Олег ФИЛОНОК

В прошлом году не могло быть и речи о традиционной демонстрации на 1 Мая, ведь в России был локдаун из-за коронавируса.

Сейчас ситуация улучшилась: разрешены многие мероприятия, область активно готовится к 9 Мая. А вот Первомай снова не удастся отметить шествием. Мурманский областной совет профсоюзов принял решение не проводить демонстрацию.

- Мы проконсультировались с Роспотребнадзором по Мурманской области, главой Мурманска Андреем Сысоевым, который также возглавляет оперативный штаб в городе, и нам сообщили, что ситуация неблагоприятная для проведения демонстрации, - сообщил "КП"-Мурманск" председатель Мурманского облсовпрофа Александр Первухин.

Первомай в Мурманске пройдет в режиме онлайн: состоятся виртуальные заседания коллегиальных органов и иные встречи, будут записаны видеообращения и поздравления.

- Наш лозунг - "За достойную жизнь и социальную стабильность". Основные усилия направлены на сохранение жизни и здоровья людей, что стало очень актуально в условиях пандемии, а также на обеспечение занятости. В последнее время количество рабочих мест сокращается быстрее, чем создаются новые, - добавил наш собеседник.

Напомним: акция "Бессмертный полк" 9 Мая также пройдет онлайн.

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