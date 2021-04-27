Коронавирус унес жизни еще двух человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 27 апреля 2021 года составило 1153 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умерли еще 2 человека.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 50 260 человек, 21 новый случай выявили за последние сутки.

Больше всего заболевших приходится неизменно на Мурманск (+15, всего 24915), затем идет Североморск (+2, всего 4630). Тройку замыкает Кандалакшский район (3449).

Выздоровели 47642 северянина, а на лечении с COVID-19 остаются 1465 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области от коронавируса привилось 60 тысяч человек. Северян вакцинируют препаратом "Гам-КОВИД-Вак" (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru