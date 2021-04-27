Коронавирус унес жизни еще двух человек.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 27 апреля 2021 года составило 1153 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умерли еще 2 человека.
Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 50 260 человек, 21 новый случай выявили за последние сутки.
Больше всего заболевших приходится неизменно на Мурманск (+15, всего 24915), затем идет Североморск (+2, всего 4630). Тройку замыкает Кандалакшский район (3449).
Выздоровели 47642 северянина, а на лечении с COVID-19 остаются 1465 пациентов.
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