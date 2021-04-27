Где в Мурманской области будут раздавать георгиевские ленточки-2021: даты, список адресов

Раздачу лент организуют с 27 апреля до Дня Победы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

27 апреля по всей России стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Прикрепляя такой символ на одежду, люди отдают дань уважения воинам, сражавшимся за Родину.

Стало известно, по каким адресам в Мурманской области будут бесплатно раздавать георгиевские ленточки. Волонтеры также расскажут, как правильно их носить.

С 27 апреля до Дня Победы раздачу лент организуют:

- В ЗАТО Видяево – на верхней площади (у магазина «Березка»), Хлебной площади (возле магазина «Гурман») и у памятника Ф.А. Видяеву;

- В Полярных Зорях – на улицах города, Центральной площади, возле заправок и у центрального «Магнита»;

- В ЗАТО Заозерск - на городской площади, улицах города и возле крупных торговых точек;

- В Мончегорске - у городского Центра культуры (пл. Революции);

- В Мурманске ленточки будут раздавать ленточки 27 апреля, 2 и 8 мая на площади Пять Углов и на улице Бредова;

- В Полярном - 28 апреля у Петрова моста;

- В Снежногорске - 28 апреля на площади у школы №269;

- В Ковдоре - на улицах города 27 апреля, а также 8 и 9 мая;

- В Кировске - с 27 по 29 апреля на Центральной площади, возле музейно-выставочного центра «Апатит» и в сквере Защитников Заполярья;

- В Ловозере – 27 апреля (ул. Северная, 10) и 9 мая (площадь на ул. Советской);

- В Заполярном – 27 и 30 апреля, а также 9 мая на Городской площади, улица Ленина 1 и 18, ул. Бабикова 11 и на улице Юбилейной, 2а;

- В ЗАТО Североморск - 27 апреля на городской площади, на улице Сафонова и улице Северная Застава.

Также георгиевскую ленточку можно будет получить на улицах в Кандалакше, Зеленоборском, Алакуртти и Зареченске, Териберке, Ура-Губе, Коле и Туломе.

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