Евгений Дитрих: "Строительство порта «Лавна» планируется завершить к 2023 году"

Андрей Чибис и Евгений Дитрих оценили работы по "Лавне". Фото: правительство Мурманской области

Несмотря на все трудности, в частности, изменение подрядчика на строительство железной дороги, работы над будущим портом "Лавна" продолжаются. Как идет модернизация Мурманского транспортного узла, оценили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих

- Мы все хотим, чтобы у проекта было необходимое финансирование, и строительные работы активно шли. Огромное спасибо Евгению Ивановичу за то, что он активно продвигает этот проект. Использование потенциала незамерзающего порта на Севере России – один из наших стратегических приоритетов, особенно учитывая развитие Северного морского пути. Сейчас главная задача – чтобы была достроена железная дорога. Все инструменты и решения для этого найдены, большой объём работ сделан. И прекрасно, что сегодня речь идет о расширении номенклатуры грузов, на которые будет рассчитан порт "Лавна" и остальные порты, которые мы планируем строить, – рассказал после осмотра площадки Андрей Чибис.

Готовность земельного полотна под железную дорогу составляет почти 100%. Фото: правительство Мурманской области

Земельное полотно под железную дорогу к порту готово на 96%, общестроительная готовность проекта – 56,4%. - Порт "Лавна" позволит привлечь в Мурманскую область огромные инвестиции и, самое главное, создаст задел на будущее развитие Мурманского транспортного узла, больших терминальных комплексов. ГТЛК является базовым инвестором этого проекта. Мы видим, что огромный объем работ уже выполнен. Сейчас проект заново сложен, пересчитана экономика, она абсолютно позитивная. Все есть для того, чтобы проект в самое ближайшее время мог быть запущен и к 2023 году завершен, – сообщил Евгений Дитрих. Напомним: "Лавну" переориентируют под перспективы индийского рынка.

ИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих предложил перенести часть терминалов Санкт-Петербургского морского порта в порт Лавна. В правительстве Мурманской области подержали инициативу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru