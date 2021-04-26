По собаке с отрубленной головой в Кандалакше возбудили уголовное дело

После этого происшествия полиция начала проверку, которая закончилась закономерно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прошлой неделе список жестоких случаев обращения с животными пополнился еще одним эпизодом. В лесу в Кандалакше жестоко расправились с собакой.

Как рассказали "КП"-Мурманск" жители города, двое мужчин пытались убить двух дворняжек топорами, одну очевидцы смогли спасти, а вот вторую мучители, убегая, забрали с собой. Позже тело собаки нашли в лесу с отрубленной головой.

После этого происшествия полиция начала проверку, которая закончилась закономерно.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье), - сообщила "КП"-Мурманск" начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

В данный момент уголовное дело возбуждено по факту убийства собаки. Информацию в социальных сетях, что к случившемуся причастен хозяин животного, пока не подтверждают и не опровергают.

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