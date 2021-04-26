В Апатитах раздавили люки смотровых колодцев

Полимерные люки не предназначены для того, чтобы по ним ездили машины. Фото:vk.com/pdsh51

В социальных сетях на выходных появился пост о том, что в Апатитах треснули два канализационных люка на тротуаре в районе стоматологии. Жители стали возмущаться, мол, из чего их делают, что они как стекло, и предостерегать жителей от падения в них.

Позднее читатели уточнили, что это не канализационные люки, а смотровые колодцы АО «Апатитыэнерго». Редакция «КП»-Мурманск» связалась с главным инженером владельца тепловых сетей и узнала, действительно ли люки пластмассовые и куплены на китайском сайте, как иронизировали северяне.

- Люки на самом деле полимерные и устанавливаются на газонах и тротуарах, где не предусмотрен проезд транспорта. На проезжей части устанавливаются чугунные. Максимальная нагрузка, которую могут выдержать полимерные люки, до трех тонн, - поясняет редакции «КП» Иван Коляскин, - но рядом находится магазин «Пятерочка», и у нас есть предположение, что разгружалась машина, которая их просто раздавила.

Сейчас люки заменены - их для сохранности закрыли броневыми листами толщиной 10 миллиметров. Причин для паники нет, зима прошла в штатном режиме.

ИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Мурманске и области на 26 апреля 2021 года: сильный ветер и мокрый снег. Какая погода будет в Мурманской области 26 апреля 2021 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru