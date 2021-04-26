Андрей Чибис: «Надеюсь, что акцию «Бессмертный полк» проведем вживую 24 июня»

Самое главное, что северяне смогут прийти 9 Мая на площадь Пять Углов, а не смотреть все события онлайн, как это было год назад. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подготовка ко Дню Победы в Мурманской области идет активно. Уже известны даты репетиций авиапарада и обычного. Северный флот уже готовит технику к торжественной части в центре Мурманска.

Самое главное, что северяне смогут прийти 9 Мая на площадь Пять Углов, а не смотреть все события онлайн, как это было год назад.

-День Победы состоится, это уже точно. Только акция «Бессмертный полк» состоится 9 Мая онлайн, но мы надеемся, что уже 24 июня сможем провести ее офлайн, - отметил на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис.

А пока северяне могут подать заявку на онлайн-акцию.

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