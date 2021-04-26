В Мурманской области выпало 135% месячной нормы осадков

Больше всего досталось Оленегорску, Апатитам и Кировску. Фото: Олег ФИЛОНОК

Все выходные нас засыпало по самую маковку. На Титовском перевале зима-зима, в Териберку машины прорывались сбоем на рыбалку, под Кандалакшей фуры вылетали в кювет, и только Хибинах народ радовался – снега для катания еще много.

- Наиболее интенсивные осадки отмечались в центральных районах области, где выпало от 13 до 31 миллиметра осадков, что составляет 5 -135% месячной нормы, высота снега увеличилась на 5-23 сантиметров. В Мурманске по оперативным данным за 24-25 апреля выпало 13,1 миллиметров осадков, что составляет 67% месячной нормы, - сообщило Мурманское УГМС.

Больше всего досталось Оленегорску, Апатитам и Кировску, там высота снежного покрова составила 39-45 миллиметров. В Мурманске даже при низких температурах, но активном солнечном излучении снег все равно тает, и мы прыгаем по лужам.

Продолжается и таяние льда на реках. Как сообщает УГМС, на реках востока и юга области уровни повышаются с интенсивностью 15-60 сантиметров в сутки, на реках запада области - существенно не меняются. На Варзуге и Чаваньге активный ледоход, река Умба очищается ото льда, на плесах рек остальной территории наблюдается ледостав с промоинами, закраины, вода на льду.

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