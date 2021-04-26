В Апатитах 30-летний мужчина со шрамом уехал ночью на такси и пропал

Мужчину ищут почти неделю. Фото: vk.com/hc_apatity

22 апреля в Апатитах пропал местный житель Дмитрий Басков. В тот день около 2 часов ночи 30-летний мужчина вызвал такси (улица Сидоренко, 30) от четвертого подъезда и уехал. С тех пор не известно, где же он находится, а его телефон отключен.

Что важно, возможно северянину нужна медицинская помощь.

Приметы: рост: 173 сантиметра, нормальное телосложение, русые волосы, голубые глаза, на подбородке шрам. Может носить очки (плохое зрение). Был одет в куртку темно-синего цвета с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки.

Всех, кто видел или может сообщить какую-либо информацию о пропавшем Дмитрии Баскове, просят позвонить по телефонам: 8 902 134 46 67 или 8 952 293 47 76 либо обратиться в полицию: 02, 102.

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