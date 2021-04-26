В Мурманской области сохранят ковидные выплаты для немедицинского персонала

Работающие в "красной зоне" продолжат получать ковидные выплаты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пандемия коронавируса в Мурманской области идет на спад. Как отметил на оперативном совещании в правительстве губернатор Андрей Чибис, в последнюю неделю ежедневно выявляли не более 30 заболевших в сутки.

Но, несмотря на это, ковидные выплаты для работающих в "красной зоне", сохраняются. Касается это и медработников и немедицинского персонала.

- На федеральном уровне выплаты для уборщиц, буфетчиц, лифтеров не предусмотрены, но на региональном уровне мы их выплачивали. Было принято решение продолжить их, хоть ситуация и стала более стабильной. Эти люди помогают спасать жизни, работают с повышенным риском для жизни, - отметил глава региона.

Он поручил в ближайшее время подготовить все необходимые для этого документы.

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