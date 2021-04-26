В Мурманской области ожидаются мокрый снег и сильный ветер

В Мурманской области пройдет мокрый снег. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В 1921 году в Мурманской области 26 апреля было + 16.6. Но думать, что сейчас погода ужасная, не стоит, ведь в 1981 году, например, в этот день столбик термометра опустился до -15.5. Так что все еще не так плохо.

Непогода, которая не отпускала полуостров все выходные, пока уходить не хочет.

- 26 апреля будет облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха от 0 до +5°, - сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.

В порывах ветер будет достигать 11 м/с.

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