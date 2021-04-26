Новым вице-губернатором Мурманской области стал Юрий Фомин

Юрий Фомин стал новым вице-губернатором Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 26 апреля губернатор Мурманской области представил нового вице-губернатора - Юрия Фомина.

21 октября 2019 года он стал советником главы региона по по вопросам образования и науки, а также тогда его определили как руководителя создаваемого Заполярного научно-образовательного центра.

- Он будет курировать высшее образование и науку. Это специальная задача. При его активном участии подготовлена программа перезагрузки МГТУ и стратегия его развития. Сейчас стоит задача сделать несколько шагов вперед, продолжить перезагрузку вуза, трансформировать науку под арктические зачади, внутренние потребности региона. Отдельная задача - развитие научного межрегионального центра, проект поддержан правительством РФ, создан вместе с Архангельском и Нарьян-Маром. Важно создать действующую работоспособную площадку, которая будет развивать нашу арктическую повестку, - прокомментировал назначение Андрей Чибис.

Он уточнил, что в задачи Юрия Фомина входит сделать высшее образование в регионе привлекательным и чтобы оно работало в тесной связке со средней школой.

Напомним: 29 марта вице-губернатор Дмитрий Филиппов ушел в отставку, так как решил вернуться в бизнес.

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