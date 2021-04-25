Жительница Заполярного выдумала нападение и грабеж ради мести коллегам по работе

Сейчас местная жительница находится под подпиской о невыезде. Фото: Иван ПРОХОРОВ

34-летняя жительница Заполярного обратилась в полицию, рассказав, что на нее напали и ограбили. По словам «потерпевшей», возле здания на улице Юбилейной незнакомцы выхвали у нее пакет, в котором находились продукты и 40 тысяч рублей. Также она отметила, что похищенные средства принадлежат компании, в которой она работает продавцом.

Сотрудники полиции предупредили женщину об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, однако она продолжала настаивать на своем заявлении. Полицейские провели проверку, которая показала, что преступление вымышленное.

- Стражи порядка выяснили, что накануне возле магазина у северянки со знакомыми случился конфликт, связанный с ее профессиональной деятельностью. Жительница Заполярного призналась в ложном доносе и пояснила, что историю с грабежом придумала, чтобы отомстить обидчикам, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области

В отношении ранее судимой женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ "Заведомо ложный донос". Теперь ей грозит до 2 лет лишения свободы. Сейчас местная жительница находится под подпиской о невыезде.

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