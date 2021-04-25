Погода в Мурманске и области на 26 апреля 2021 года: сильный ветер и мокрый снег

Погода не порадует на следующей неделе. Фото: Олег ФИЛОНОК

От весны в Мурманской области уже не осталось и следа. Из-за метели пришлось даже перенести массовые субботники.

На следующей неделе небесная канцелярия солнышком тоже не порадует. На Кольском полуострове все еще царит часть обширной циклонической депрессии, расположенной над Европейской частью России.

- 26 апреля в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от +2 до -3, днем от 0 до +5 градусов. Местами гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в Мурманской области угодил в фотоловушку проснувшийся медведь. В этом году косолапые проснулись рано.

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